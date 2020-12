Was Korbmachermeisterin Iris Schneider mit Liza Minnelli und Charlie Chaplin verbindet? Sie hatten alle mit einem "Thonet Nr. 14" zu tun. Für die großen Stars war der weltbekannte Bistrostuhl, benannt nach seinem Erfinder Michael Thonet, freilich nur Requisite. Die Lichtenfelserin hingegen versteht sich darauf, das feine Achteckgeflecht der Sitzflächen zu erneuern. Lange sah man das sogenannte Wiener Geflecht vor allem an Sitzmöbeln oder Heizkörperverkleidungen. Ein Klassiker zwar, der manchmal jedoch etwas altbacken daherkam. Gerade erfährt dieses Muster aber ein Revival. Es ziert nicht nur Hocker und Sessel, sondern Lampenschirme, Sofa-Seiten- und Bettkopfteile, Tabletts und Trinkgläser-Ummantelungen, ja ganze Schrankfronten. In exklusiven Einrichtungshäusern genauso wie in Geschäften für günstige Wohnaccessoires oder in Hochglanzmagazinen für schönes Interieur: Am Wiener Geflecht scheint kein Weg vorbeizuführen.