Ein Flechtbaum, viele Anknüpfungspunkte

Seit acht Jahren steht im Wohnzimmer der Familie Popp kein Gummibaum mehr. Der hatte nach und nach gelbe Blätter bekommen, sie dann abgeworfen. Vielleicht fehlte der grüne Daumen, vielleicht die Geduld, doch es mangelte nicht an einer guten Idee, einen pflegeleichten Ersatz zu beschaffen. Das nahm der Vater, Korbmachermeister, selbst in die Hand. Aus Rattan und Peddigrohr schuf Manfred Popp in seiner Werkstatt einen deckenhohen Flecht-Baum. Er ist immer schön anzusehen und durfte als Blickfang auch jedes Jahr für drei Tage mit in den Korbmarkt-Stand der Familie. Wenn auch aus natürlichen Materialien hergestellt, ist er doch strenggenommen ein totes Objekt. Aber als wir Birgit Hucke, die Tochter des Hauses, auf einen möglichen "Lieblingskorb" hin ansprachen, entspann sich um diesen Baum bald eine sehr lebendige Geschichte.