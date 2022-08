Am Dienstag (09. August 2022) setzten - laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken - Unbekannte eine Seniorin telefonisch so lange unter Druck, bis sie im Ebensfelder Gemeindeteil Döringstadt mehr als 10.000 Euro an die Trickbetrüger übergab.

"Hallo Mama, kannst du mir bitte helfen?" Mit diesen Worten soll sich die vermeintliche Tochter der Rentnerin am Telefon bei ihr gemeldet haben und erzählte ihrer "Mutter", dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe und in Schwierigkeiten stecken würde. Anschließend sprach ein angeblicher Polizist auf die Seniorin ein, spielte ihr vor, dass ihre Tochter in Haft säße und forderte für die Freilassung ihres Kindes eine Zahlung von 65.000 Euro als Kaution.

Als Druckmittel dient die Tochter: Rentnerin übergibt Geld an Betrüger

Aus Sorge um die eigene Tochter einigte sich die Frau mit den Anrufern letztlich auf die Übergabe von mehr als 10.000 Euro. Eine unbekannte Frau nahm das Geld gegen 10.30 Uhr am Vogtspeunt entgegen und entfernte sich danach zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Betrügerin wird durch die Polizei wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

ungefähr 1,60 Meter groß, mit einem gepflegten Äußeren

trug ein kurzes schwarzes Kleid

hat dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren

sprach Hochdeutsch

Als die Seniorin später nicht mehr dem großen Druck durch die Anrufer ausgesetzt war, bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei Coburg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat und bittet um Zeugenhinweise. Wer im genannten Zeitraum im Gemeindeteil Döringstadt die unbekannte Frau bei der Geldübergabe gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte unter der: 09561/645-0 telefonisch bei der Coburger Kriminalpolizei melden.

