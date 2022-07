Brauhaus in Ebensfeld - "Schwanen Bräu" eröffnet kleinen Biergarten

- "Schwanen Bräu" eröffnet kleinen Sitzgelegenheiten im Brauereihof - " Brotzeit kann mitgebracht werden "

- " " In Spitzenzeiten sieben verschiedene Biersorten - "aber auch Limonade oder Wasser"

Das Ebensfelder Brauhaus "Schwanen Bräu" betreibt aktuell einen kleinen Biergarten im Brauereihof. "Im Prinzip ist das kein richtiger Biergarten", erklärt Hans-Karl Engelhardt, der Inhaber des Brauhauses in Ebensfeld. "Es gibt einfach Bier, dafür kann die eigene Brotzeit aber einfach mitgebracht werden."

Ebensfelder Brauhaus: Biergarten im Brauereihof - "Frühschoppen ist gesichert"

Im Brauereihof erwarten Gäste dann einige Sitzgelegenheiten, an denen man sein mitgebrachtes Essen in Ruhe verspeisen kann. "Am Ausschank kann man zu den Geschäftszeiten der Brauerei dann ein Bier holen - wir haben aber auch Limonade oder Wasser", erklärt Engelhardt.

Eine große Auswahl habe man nicht - "wir sind aber auch in Bierfranken und immerhin eine Brauerei." Geöffnet sei der Hof dann werktags ab 8 Uhr - montags bis freitags bis 18 Uhr und samstags bis 13 Uhr.

"Der Frühschoppen ist dann gesichert, davon nehmen auch viele Leute Gebrauch", sagt Engelhardt, der die Menschen dann in seinem Brauereihof in Ebensfeld mit Getränken versorgt.