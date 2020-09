Die Standortsuche unterstützen

Für einen ersten Überblick erscheint das "IHK-Standortportal Bayern" ideal. Es bietet eine "komfortable Kartensuche" im Internet an. Wer Gewerbeimmobilien oder verfügbare Gewerbeflächen sucht, kann das Entsprechende anklicken und den gewünschten Standort eingeben. Mit einem Tastendruck bekommt er eine Liste mit Vorschlägen. Darauf gibt es Informationen zu den jeweiligen Flächen, sogar die Entfernung zum nächsten Flughafen sowie Autobahnanschluss wird genannt. Doch wie bei vielen Onlineportalen steht und fällt der Nutzwert mit der regelmäßigen Aktualisierung. Acht Treffer gibt die Suchmaschine für Gewerbeflächen im Landkreis Lichtenfels aus, bei den beiden in Ebensfeld steht "Stand 2012" dran. Wir fragen nach und erfahren, dass die Flächen - an die 25 Hektar insgesamt - noch verfügbar sind. Anders bei Bad Staffelstein: Hier bleibt die Online-Suche über dieselbe Plattform erfolglos, obwohl sehr wohl auch dort Flächen verfübar sind, wie wir von Bauamtsleiter Michael Hess erfahren. Er erklärt das so: Im Standortportal würden die Flächen nur auftauchen, wenn Eigentümer, die angeschrieben wurden, Rückmeldung gegeben und Verkaufsbereitschaft signalisiert haben.