Wie kommt es, dass die Vergangenheit zum Sehnsuchtsort wird, an dem so vieles besser war als es heute ist? Unsere Erinnerungsverklrung soll ein Kapitel in dieser Themenwoche sein. Wir sprachen darber mit dem Psychologen Albert Kempf . Der 67-Jhrige war den grten Teil seines Berufslebens in der Beratungsstelle fr Kinder Jugendliche und Eltern in Lichtenfels ttig, in den letzten beiden Jahren als deren Leiter. Seit 2019 ist er im Ruhestand. Der Vater zweier erwachsener Kinder lebt mit seiner Frau im Stadtgebiet Bad Staffelstein.