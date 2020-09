Der Brand aus dem eigenen Obst: Wie in Unterzettlitz Schnaps entsteht

Der obere Teil des kupfernen Brennkessels erinnert an den alten Helm eines Tiefseetauchers. Auf dem Edelstahl des Kühlers daneben schimmert das Licht, das durch die Fenster in den Raum strömt. Messgeräte, Hebel, Rädchen und Verbindungsrohre sind zu sehen. Aus einem Hahn läuft eine durchsichtige Flüssigkeit in einen Eimer – Alkoholgeruch steigt in die Nase.