Das "Tal des Todes": Welches Geheimnis das "Rundum-Wohlfühl-Dorf" in Oberfranken verbirgt

im Wald bei Motschenbach

Soll ich hier wirklich weiterfahren? Ja Matze, das sollst du. Auch wenn sogar dem Redakteur nicht ganz wohl ist, als er mit dem Fotografen am Steuer der Stimme aus dem Navigationsgerät folgt. Links halten. Der Straße weiter folgen. Hier geht es, wenn überhaupt, nur noch links, und "Straße" ist übertrieben. Der Pfeil ist ist mittengelandet. Allradantrieb wäre gefragt, nicht das Sportfahrwerk des Dienstwagen von Matthias Hoch. Mit einem Loch in der Ölwanne liegen bleiben? Der Fotograf unkt, der Reporter bangt: Wie soll man in diesem Wald eine einzige Geschichte - und wie wieder rausfinden? Und doch fängt so ein Glückstag an, werden Matthias Hoch und Günter Flegel zwei Stunden später sagen, als sie mit einer Kamera voller Bilder und einem Notizblock voller Geschichten Motschenbach bei Blitz und Donner wieder verlassen.