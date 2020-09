Das Handwerk bleibt offen

Die Zahlen zum Ausbildungsstart lassen aufhorchen. Oberfrankenweit wurden - Stand Ende August - heuer 10,7 Prozent weniger Lehrverträge im Handwerk abgeschlossen als im gleichen Monat des Vorjahres. Es waren 1694. Im Landkreis Lichtenfels waren es 127, was gar ein Minus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet. Woran liegt das? "Der Wegfall der Ausbildungsmesse kann einer der Gründe sein", mutmaßt Danny Dobmeier, Leiter der Geschäftsstelle der Handwerkskammer in Lichtenfels. Die hatte im März wegen des Corona-Lockdowns abgesagt werden müssen. Sonst waren alle Jahre rund 400 Personen bei dieser Veranstaltung in der Berufsschulturnhalle zusammengekommen, und so manch ein Lehrvertrag konnte dabei angebahnt werden.