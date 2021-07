Etwas mehr als die Hälfte aller Menschen in Bayern ist derzeit (Stand: 01. Juli 2021) erstmalig gegen das Coronavirus geimpft. Etwa jeder Dritte hat seine Zweitimpfung erhalten. Wer möchte, kann mit der Zweitimpfungen ein digitales Impfzertifikat erhalten. Das Landratsamt Lichtenfels erläutert am Donnerstag (01. Juli 2021) in einer Pressemitteilung, wie vollständig Geimpfte ein solches Zertifikat bekommen können.

Wenn du vollständig geimpft wurdest und dein digitales Impfzertifikat erhalten möchtest, das dann über die Corona-Warn-App oder die CovPass-App eingelesen werden kann, dann gibt es drei Möglichkeiten.

Wenn du in einem bayrischen Impfzentrum geimpft wurdest und dich online auf dem Portal BayIMCO registriert hast, erhältst du das digitale Impfzertifikat über dieses Portal.

Dazu musst du dich erneut in deinem BayIMCO-Account anmelden. Dort erstellst du über den Button "Nachweis 1. Impfung/2. Impfung herunterladen" das digitale Impfzertifikat und druckst dieses anschließend aus.

Sollte es hier Probleme geben, kannst du die Impf-Hotline kontaktieren, die dir dann entsprechende Hilfestellung leistet.

2) Anruf bei der Hotline

Wenn du im bayrischen Impfzentrum geimpft wurdest und dich über die Impf-Hotline angemeldet hast, bekommst du dein digitales Impfzertifikat über einen Anruf bei der Hotline.

Wenn du die Hotline anrufst, nehmen die Mitarbeiter der Hotline die Personendaten auf und prüfen die Impfdaten auf Vollständigkeit. Das digitale Impfzertifikat wird für dich erstellt, ausgedruckt und über den Postweg an dich versandt.

Es kann jedoch passieren, dass Impfungen noch nicht vollständig erfasst sind. Dann wirst du zurückgerufen. Gleiches gilt für Impflinge, die sich online im BayIMCO angemeldet haben und deren Impfungen nicht vollständig erfasst sind.

3) In der Apotheke

Wenn du beim Hausarzt oder anderen niedergelassenen Ärzten geimpft wurdest, dann stellen in diesem Fall Apotheken das Zertifikat aus.