Der Michelauer Automobilzulieferer SMIA wird im ersten Quartal kommenden Jahres 300 seiner aktuell 1500 Arbeitsplätze abbauen. Das bestätigte das Unternehmen gestern. Corona habe die Talfahrt am Automobilmarkt noch einmal verschärft, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen sind dabei zu einem Drittel Leiharbeiter und und zu zwei Dritteln Festangestellte. Um den Personalabbau sozialverträglich zu gestalten und die Anzahl der betriebsbedingten Kündigungen so gering wie möglich zu halten, werde man auch die natürliche Fluktuation nutzen, Vorruhestandsangebote machen und offene Stellen im Konzern anbieten. Deshalb ist auch noch nicht abzusehen, wie viele Kündigungen am Ende tatsächlich ausgesprochen werden müssen.