Zwei Gartenlauben sind in der Nacht von Donnerstag (8. September 2022) auf Freitag (9. September 2022) in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) abgebrannt. Die Feuerwehr konnte nur noch ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern.

Am Donnerstagabend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, machte eine Gruppe Jugendlicher eine verheerende Entdeckung. Als sie im Bereich der Kleingartenanlage Weismainer Straße/Straße der Residenzen unterwegs waren, stellten die jungen Leute fest, dass zwei Hütten im dortigen Schrebergarten komplett in Flammen standen. So berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Mutmaßliche Brandstiftung in Schrebergarten: zahlreiche Feuerwehrleute vor Ort

Die zahlreichen Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr Burgkunstadt hatten größte Mühe, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Allerdings bleibt für die beiden Gartenbesitzer ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich zurück.

Da man nach den Löscharbeiten eine Selbstentzündung ausschließen konnte, gehen die Ermittler*innen derzeit von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei Coburg ruft deshalb zur Mithilfe auf: Zeug*innen, die sich am Donnerstagabend in dem Bereich aufgehalten haben und Hinweise zur Brandentstehung oder auf Verdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

