Noch stehen Gerüste am historischen Gebäude der zukünftigen BRK-Tagespflege „Am Mühlbach“ in Burgkunstadt. Wie das Rote Kreuz in einer Medieninformation erläuterte, laufen derzeit auf Hochtouren die Fertigstellungsarbeiten für die zukünftige Pflegeeinrichtung in der Lichtenfelser Straße 13.

Nach den Worten von BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak befänden sich die Sanierungs- und Erweiterungsbaumaßnahmen in der Endphase. Diese sollen weitestgehend Ende Juni abgeschlossen sein, damit die Tagespflege ihre Arbeit am 01.07.2022 aufnehmen kann. Mit der Inbetriebnahme trage der BRK-Kreisverband Lichtenfels mit Christian Meißner an der Spitze auch einem lang gehegten Wunsch aus der Burgkunstadter Bevölkerung Rechnung, wonach das von einer jüdischen Familie im 19. Jahrhundert errichtete Gebäude erhalten bleibt und eine Nutzung erfährt, die den Bürgerinnen und Bürgern dient, so Thomas Petrak.

Die für pflegebedürftige Menschen vorgesehene Tagesbetreuung von Montag bis Freitag umfasse die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss, die zusätzlich mit einem Fahrstuhl verbunden sind. Außerdem sei für diesen Zweck ein Anbau, der bis zum Mühlbach reiche, realisiert worden. Im 2. Obergeschoss sind Flächen für die ehrenamtliche Rotkreuz-Bereitschaft Obermain vorgesehen. Gleich in der Nachbarschaft befinden sich Katastrophenschutz-Einheiten, so dass eine Optimierung im Einsatzgeschehen für die ehrenamtlich Aktiven gelänge, wie Thomas Petrak betonte. Davon unberührt bleibt der Standort für den Notarztfahrer, der in der ehemaligen Rettungswache nebenan weiterhin untergebracht ist.

Insgesamt gesehen komme es – so das BRK – zu einer erheblichen Erweiterung des Rotkreuz-Standortes Burgkunstadt, was auch zu einer Stärkung der wohnortnahen Pflege und des Ehrenamtes führe. In diesem Zusammenhang dankte Thomas Petrak der Stadt Burgkunstadt und der benachbarten Feuerwehr für die unkomplizierte Kooperation.

Burgkunstadt: BRK-Tagespflege "Am Mühlbach“ bald fertig Sabine Grießer, die Leiterin der zukünftigen BRK-Tagespflege "Am Mühlbach“, freut sich, dass das Gebäude (im Bild der Anbau) bald fertiggestellt ist. BRK-Kreisverband Lichtenfels +1 Bild

Die Leiterin der zukünftigen Tagespflege Sabine Grießer zeigte sich indes erfreut, dass es nun endlich losgehe mit den für die Bevölkerung wichtigen Pflege- und Betreuungsleistungen. Nach einer rund zweijährigen Bauphase, die stark von der Corona-Pandemie beeinflusst und verzögert war, könne nun von einem Gebäude im Neubauzustand ausgegangen werden. In diesem Zusammenhang dankte Sabine Grießer dem heimischen Architekturbüro Lauer und Lebok und dem Statiker Rolf Schubert für die geduldige Bauausführung.

Um den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, die neuen Räume in Augenschein zu nehmen, werde ein „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 3. Juli 2022 von 13:00 bis 17:00 Uhr veranstaltet. Abschließend hob Sabine Grießer die Bedeutung solcher Einrichtungen für die ältere Generation hervor: „In unserer Gesellschaft brauchen wir Pflegeteams, die sich für einen würdigen Lebensabend unserer älteren Mitmenschen einsetzen.“