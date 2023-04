Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, ging bei der Polizei eine etwas außergewöhnliche Meldung ein. Laut Angaben, die Polizeiinspektion Lichtenfels der Mitteilerin selbst die Sache unangenehm, wusste sich jedoch nicht anders zu helfen.

Bei der Entsorgung ihrer gebrauchten Schuhe in einem Altkleidercontainer in der Krappenrother Straße, warf sie versehentlich ihre Geldbörse und ihr Mobiltelefon gleich mit in das Behältnis.

Frau wirft Geldbörse und Mobiltelefon in Altkleidercontainer

Durch die am Ort des Geschehens anwesenden Beamten konnte über den Aufsteller der Firmeninhaber "ermittelt" und verständigt werden. Dieser kümmerte sich um den Unfall und wenig später konnte die Dame ihre unbeabsichtigt eingeworfenen Gegenstände wieder in Empfang nehmen.