In einem Supermarkt in der Lichtenfelser Straße kam es am Dienstag (2. Mai 2023) gegen 9 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigem und einem 62-jährigem Mann.

Im Zuge des Streits schlug der 27-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt der angegriffene Mann leichte Verletzungen im Gesicht, wie die Polizeistation Bad Staffelstein mitteilte.

Auseinandersetzung in Supermarkt in Bad Staffelstein - Angreifer verletzt 62-Jährigen

Seine Brille wurde durch den Faustschlag ebenfalls beschädigt. Den gewaltbereiten Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Vorschaubild: © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild