Metal-Fans fiebern diesen Termin schon seit langem entgegen: Die deutsche Speedmetal-Institution Blind Guardian gastiert im Rahmen ihrer "The God Machine Tour 2023" am Samstag, 30. September 2023 um 20 Uhr in der Lichtenfelser Stadthalle.

„The God Machine“ ist das zur Tour 2023 gehörige Album, mit dem Blind Guardian ihre ganz persönliche Büchse der Pandora öffnen und sich ihrer Vergangenheit stellen. Als hätten sie den zahlreichen Glanzpunkten ihrer 35-jährigen Karriere einen längst überfälligen Besuch abgestattet und sich von den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit inspirieren lassen.

Blind Guardian in Lichtenfels - "The God Machine" im Gepäck

1992 veröffentlichen Blind Guardian mit „Somewhere Far Beyond“* das Referenzwerk des deutschen Speed Metal. 30 Jahre später können auch sie das eherne Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Ihre jüngste Heldenreise „The God Machine“ zeigt aber, wie man den Furor und die Kraft der Jugend spielend zu magischem neuen Leben erweckt.

„The God Machine“ ist ein Album geworden, mit dem Blind Guardian den zahlreichen Glanzpunkten ihrer 35-jährigen Karriere einen längst überfälligen Besuch abstatten und sich von den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit inspirieren lassen. Sänger Hansi Kürsch bringt es so auf den Punkt: „Wir haben sehr viel aus unserer eigenen Geschichte aufgegriffen, um auf diesem Fundament ein neues Zeitalter in der ruhmreichen Geschichte der Band einzuläuten.“

Blind Guardian und Produzent Charlie Bauerfeind war es wichtig, die eigentliche Band als Fundament in den mächtigen, monumentalen Songs zu inszenieren. Die Belohnung: Ein entschlacktes, tosendes, entfesseltes Album, durchzogen von effektvoll cineastischen Momenten, raumfüllend sein, dass wir als Protagonisten dahinter zurückstehen“, erklärt der Frontmann.

Mitbegründer des literarischen Metal

Bald 40 Jahre nach Bandgründung ist so ein Schachzug einen Kniefall wert. Die Krefelder sind nicht nur die Band, die die Werke J.R.R. Tolkiens erstmals auf sinnige und angemessene Weise mit opulenten Metal-Epen verband und das Genre des literarischen Metal mitbegründete. Sie schenkten dem ledergebundenen Folianten des Speed Metal mit ihren ersten beiden knallharten Platten „Battalions Of Fear“ (1998) und „Follow The Blind“ (1989) zudem zwei besonders rigorose Kapitel. Mit „Tales From The Twilight World“ (1990) und natürlich „Somewhere Far Beyond“ (1992) machten sie sich mehr und mehr einen Namen als Fantasy-Metal-Giganten.

Hinter dem überwältigenden, apokalyptischen Cover-Kunstwerk der US-amerikanischen Fantasy-Ikone Peter Mohrbacher wartet ein Panoptikum aus fantastischen Erzählungen und ziemlich düsteren Aussichten.

„Man muss die Hoffnung auf dem Album teilweise schon mit der Lupe suchen. Aber sie ist da“, lächelt Hansi Kürsch. „Meine Texte haben mehrere Ebenen. Einige von ihnen kann auch ich erst viel später erkunden.“ Vielleicht ist „The God Machine“ sein persönlichstes Album seit „Somewhere Far Beyond“, das er damals im Schatten der Trauer über den Tod seines Vaters schrieb.

Restkarten noch erhältlich

Auch wenn sich Texter Hansi Kürsch von den fantastischen Werken von Patrick Rothfuss oder von Neil Gaimans „American Gods“, von Brandon Sandersons „Stormlight Archives“, den „The Witcher“-Romanen oder gar Battlestar Galactica inspirieren ließ: Die Hintergründe sind deutlich realer. Und dadurch umso schonungsloser. Es geht um moderne Hexenjagd, um Paranoia, um Krieg oder um den Tod seiner Mutter. Das fassen Blind Guardian in einige der aggressivsten, schnellsten und härtesten Songs der letzten 35 Jahre.

Restkarten für die Veranstaltung gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.kartenkiosk-bamberg.de und im Ticketshop von inFranken.de*.

