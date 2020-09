Auf leisen Pfaden rund ums Bärental

Die etwa 12,5 Kilometer lange Rundtour ohne längere Anstiege startet im kleinen Juradörfchen Wohnsig südlich von Weismain (auf der Straße von Weismain Richtung Kleinziegenfeld kurz vor Schammendorf die Abzweigung links in Richtung Modschiedel nehmen). Dort orientieren wir uns an der blauen Raute und laufen in westliche Richtung.

Gleich nach dem Ortsende verlässt man die asphaltierte Straße und nimmt links den Flurbereinigungsweg mit der besagten Wegemarkierung. Es geht zunächst auf freier Fläche an Feldern vorbei (Abzweigungen nicht übersehen) und man taucht schließlich nach knapp 1,5 Kilometern in den Wald ein. Wir befinden uns unmittelbar am Rand der steil abfallenden Jurahochfläche auf sehr ansprechenden Pfaden, wo wir nach zwei kurzen Passagen stramm bergauf und bergab an einer Stelle vorbeikommen, wo sich ein herrlicher Ausblick ins Kleinziegenfelder Tal zwischen der Weihersmühle und Schammendorf auftut. Eine Sitzgruppe lädt hier zudem zu einer kleinen Rast oder Vesper ein.

Danach gelangt man bald auf einen Forstweg, der kurz steil bergab zu einem Kreuz direkt an der Straße von Weiden Richtung Schammendorf leitet, welche wir überqueren. Gleich links des Kreuzes weist uns die blaue Raute auf einen kleinen, etwas versteckten Pfad. Nach einer Waldpassage (Abzweigungen nicht übersehen!) gelangen wir wieder auf einen Flurbereinigungsweg. An der nächsten Weggabelung halten wir uns rechts und stoßen nach etwa 100 Metern, wo die blaue Raute rechts ins Kleinziegenfelder Tal abzweigt, auf den roten Punkt, der uns ins beschauliche Juradörfchen Weiden bringt. Von dort geht es mit der gleichen Wegemarkierung auf einem Flurbereinigungsweg zunächst am Waldrand entlang, dann auf freier Flur nach Modschiedel, wo die Möglichkeit einer Einkehr besteht.

Im nördlichen Teil des Dorfes treffen wir auf den 3er-Weg (weiße 3 auf rotem Grund) und folgen diesem links (siehe auch Alternativroute am Ende bei der Rechtsabzweigung). Kurz nach dem Ortsende verlassen wir wieder die asphaltierte Straße und gelangen rechts auf einem Flurbereinigungsweg über die Jurahochfläche nach Wunkendorf.

Weiter der 3er-Markierung folgend, verengt sich der Weg zunehmend. Wir wandern nun auf ausgesprochen schönen Pfaden direkt entlang der zum Bärental hin steil abfallenden Kante der Hochfläche bis nach Wohnsig, dem Ausgangspunkt unserer Tour.

Touralternative 1:Rückweg von Modschiedel über das wildromantische Bärental Entscheidet man sich in Modschiedel an der Stelle, wo man auf den 3er-Weg trifft, dieser Markierung rechts zu folgen, so wandert man zunächst auf einem sehr schönen Flurbereinigungsweg in nordöstliche Richtung. Nach einem Linksabzweig geht es bald bergab und man befindet sich in herrlichem Ambiente im oberen Teil des Bärentales. Man passiert schluchtenartige steilere Abschnitte mit bizarren Felsformationen und wilder Vegetation. Etwas weiter unten wird es wieder flacher mit lichten Stellen. Vorbei an der Herbertsmühle, bei der man wieder auf die blaue Raute stößt, erreicht man die Krassachquelle, wo ein Schluck glasklares Quellwasser für Erfrischung sorgt und zudem eine Bank zu einer Verschnaufpause oder Vesper einlädt. Etwa weitere 1,2 Kilometer bachabwärts folgt man links abbiegend der blauen Raute, die den Wanderer in einem knackigen, gut 100 Höhenmeter umfassenden Anstieg in wunderschöner Umgebung nach Wohnsig leitet.

Touralternative 2: von Wohnsig direkt nach Modschiedel und über das Bärental zurück

Diese Variante verläuft ausschließlich auf dem 3er-Weg, dem Bärental-Rundwanderweg, in einer kürzeren Variante, da dieser von Weismain aus startet und eine Gesamtlänge von 16 Kilometern aufweist.