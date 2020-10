Auch im Alter genießen

Für viele Senioren kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem das Leben in den eigenen vier Wänden einfach nicht mehr zu stemmen ist. Ein Grund dafür kann sein, dass das tägliche Kochen und damit die grundlegende Selbstversorgung zu einer unüberwindbaren Hürde geworden ist. Doch auch nach dem Umzug in ein Pflegeheim soll der Genuss nicht zu kurz kommen. Darum verfügen die beiden Heime des BRK-Kreisverbands Lichtenfels über eigene Küchen.