348 neue, bestätigte Coronavirus-Fälle, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona und einen neuen Höchststand der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kulmbach hat das Landratsamt am Dienstagabend gemeldet. Von den aktuell 1423 Infizierten fallen 1233 positiv Getestete in die letzten sieben Tage. Der Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt damit auf 1726,2, die Zahl der mit einer Corona-Virusinfektion in Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 137.

Stationär im Klinikum betreut werden aktuell 26 positiv getestete Patienten, davon einer intensivmedizinisch. In Quarantäne befinden sich derzeit 1552 Landkreisbewohner.

Ferien machen sich bemerkbar

"Wir spüren nun offenbar die ersten Auswirkungen des Endes der Faschingsferien", kommentiert der Leiter des Krisenstabs, Oliver Hempfling, den neuen Höchststand der Inzidenz. Es zeige sich nicht nur im Landkreis Kulmbach, dass Corona nicht vorbei sei, gingen doch insgesamt die Fallzahlen wieder nach oben. Es sei deshalb wichtig, trotz wiedergewonnener Freiheiten auf altbekannte Grundregeln wie Maske tragen, Abstand und Hygiene zu achten. "Entscheidend bleibt aber, dass wir gerade vor dem Hintergrund dieser hohen Fallzahlen wieder Schwung in die Impfkampagne bekommen. Nur die Impfung schützt vor schweren Verläufen und Langzeitfolgen einer Corona-Infektion."

Impfquote

Die Erstimpfung haben 54 182 Menschen erhalten (Impfquote 75,86 Prozent), vollständig geimpft sind 52 986 (74,18 Prozent) und geboostert 42 514 (59,52 Prozent).