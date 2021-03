Das Coronavirus macht auch vor Floriansjüngern nicht halt. Immer wieder trifft es Feuerwehren. Covid-19 hat neben den Wehren aus Kasendorf und Azendorf nun auch die Thur­nauer Feuerwehr schachmatt gesetzt. Kommandant Jörg Schneider musste seine Mannschaft abmelden. "Wir sind nicht einsatzfähig", sagte er bereits am Dienstag (22. März 2021) gegenüber dem BR.

Was ist passiert? Bei einem Unfall in Kasendorf - ein Geländewagen war in der Nacht zum 15. März im Straßengraben gelandet - waren die Thur­nauer mit im Einsatz. Darunter ein Feuerwehrkamerad, der von seiner Covid-19-Infektion noch nichts wusste, am nächsten Tag aber positiv getestet worden ist.

Feuerwehrmann mit Corona infiziert: 17 weitere in Quarantäne

Die Folgen waren weitreichend: 17 weitere Mitglieder der Wehr, die bei dem Unfall waren, wurden Anfang vergangener Woche in Quarantäne geschickt, und sie dürfen ihr Zuhause noch mindestens bis Anfang kommender Woche nicht verlassen - auch wenn die weiteren PCR-Tests alle ein negatives Ergebnis erbracht haben.

Für Jörg Schneider war es keine leichte Entscheidung, die Wehr abzumelden, es war aber eine Entscheidung, die er treffen musste: Denn durch die Quarantäne fehlen Atemschutzgeräteträger, Maschinisten wie auch Gruppenführer. "Der Schritt war folgerichtig", so Schneider.

Denselben Weg mussten die Wehren aus Azendorf und Kasendorf beschreiten. Auch sie sind durch Corona außer Gefecht gesetzt worden. Wie der Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis, Yves Wächter, mitteilt, ist der Brandschutz aber weiterhin gewährleistet.