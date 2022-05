Die Sektion Neustadt des Deutschen Alpenvereins (DAV) lädt am Sonntag, 12. Juni, zu einer circa zwölf Kilometer langen Rundtour durch den Bürgerwald Seßlach ein. Vom Rothenberger Tor aus wird das mittelalterliche Städtchen Seßlach durchquert. Der Weg führt zunächst zum "Gerichtsplatz auf der Tiereller" sowie in die beiden Orte Watzendorf und Krumbach. In Watzendorf wird die Marienkirche mit ihrer Orgel des Seßlacher Orgelbauers Johann Conrad Schöpf, welche zu den herausragendsten Barockorgeln Oberfrankens zählt, besichtigt. Von Watzendorf aus geht es weiter nach Krumbach, einem typisch fränkischen Dorf mit herrlichen Fachwerkhäusern, und dann zurück durch das idyllische Krumbachtal zum Ausgangspunkt Seßlach, wo in einem Landgasthof eingekehrt wird. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Angerparkplatz Mühlenstraße zur gemeinsamen Pkw-Abfahrt. Aufgrund der Einkehr wird um Anmeldung bis Donnerstag, 9. Juni, bei Wanderführer Dietmar Schaller unter Telefon 09568/1009 gebeten. red