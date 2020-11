Was war das doch für eine Diskussion, die uns Kulmbacher 2017/18 über Monate begleitet hat. Die Frage lautete: Soll die Bierwoche weiterhin auf dem Brauereigelände in der Lichtenfelser Straße abgehalten werden (wohin sie 2017 wegen der Baustelle am Zentralparkplatz ausgewichen war) oder soll sie zurück auf das Areal im Herzen der Stadt? Das Thema hat die Bierfest-Gemeinde über Monate bewegt - die Verkündung der Entscheidung war in der Stadt fast ein Staatsakt. Das Ergebnis ist bekannt: Die Festspülwoche wurde 2018 in die Innenstadt zurückgeholt.