Am Dienstag (30. August 2022) ist es um 17.15 Uhr im Kreis Kulmbach zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Stadtsteinach. Eine 27-jährige Frau aus dem Landkreis befuhr mit ihrem Auto die Kreisstraße von Untersteinach in Richtung Guttenberg.

Sie wollte nach links in ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Wagen einer 41-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Landkreis Kulmbach stammt. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in den Straßengraben geschoben. Beide Fahrzeugführerinnen sowie eine 86-jährige Beifahrerin wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert. Die Kreisstraße war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die hinzugerufene Feuerwehr leitete den Verkehr weiträumig um. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 Euro.

Vorschaubild: © Hans/Pixabay