Trebgast vor 1 Stunde

Lieferengpässe

Wegen Kohlensäure-Mangel: Wird unser Bier schon wieder teurer? Fränkischer Braumeister erklärt Problem

Weil Kohlensäure fehlt, drohen in Deutschland bald höhere Bierpreise. Davon sei "mit Sicherheit" auszugehen, sagt Otmar Müller von der Brauerei Haberstumpf in Trebgast. Der Braumeister erklärt, worunter seine Branche gerade am meisten leidet.