Das Tierheim Kulmbach machte erneut einen schrecklichen Fund. Mehrere Tiere wurden in einer Transportbox aus Plastik bei extrem hohen Temperaturen ausgesetzt. Glücklicherweise fand der Besitzer des Grundstücks in der Oberen Weinberggasse in Burghaig die zwei kleinen Katzen rechtzeitig vor seinem Gartentor.

"Wir vermuten, dass sie noch nicht lange dort waren, weil die Box noch sehr sauber war", erläutert Tierheimleiterin Carina Wittmann inFranken.de. "Diese Billig-Boxen sind nicht ideal belüftet und an dem Tag hat es über 30 Grad gehabt - das hätte auch ganz anders ausgehen können."

Die etwa zehn Wochen alten Kätzchen seien ohne Wasser oder Futter ausgesetzt worden, dadurch hätte für sie "ernste Lebensgefahr" bestehen können. "Sie hätten verhungern, verdursten oder in der Hitze jämmerlich zugrunde gehen können. Das ist eine riesen Sauerei und ist auch mit nichts zu entschuldigen", meint Tierheimleiterin Wittmann verärgert.

Da die zwei weiblichen jungen Katzen bei ihrem Fund keinen Parasiten-Befall aufwiesen, bestehe der Verdacht, dass es sich um reine Wohnungskatzen handelt. Die Tiere seien "sehr verängstigt und ausgehungert", sonst aber völlig gesund. "Im Moment ist es sehr extrem. So viele ausgesetzte Tiere wie in den letzten sechs Wochen hatten wir seit eineinhalb Jahren nicht".

Sauer ergänzt Wittmann: "Wenn man sich Tiere anschafft, sollte man den Arsch in der Hose haben und die Tiere, wenn man sie nicht mehr versorgen will oder kann, wenigstens im Tierheim abgeben." Deshalb gäbe es bei dem Tierheim Kulmbach auch bewusst keine Abgabe-Gebühren.

