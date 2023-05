Stadtsteinach: Verunreinigtes Trinkwasser festgestellt - Abkochgebot erlassen

"Mikrobiologische Verunreinigungen " : Stadt mit dringendem Appell

"F olgende Anweisungen des Gesundheitsamtes": Das müssen Betroffene wissen

Seit Freitag (19. Mai 2023) gilt ein Abkochgebot in Stadtsteinach, nachdem mikrobiologische Verunreinigungen im Trinkwasser festgestellt wurden. In einem dringenden Appell an die Bewohner der betroffenen Gebiete erklärt die Stadt, was nun beachtet werden muss.

"Bis Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist": Verunreinigtes Wasser in Stadtsteinach - Anweisungen vom Gesundheitsamt

Mit einer "wichtigen Mitteilung an alle Haushalte" macht die Stadt Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach) auf ein dringendes Problem aufmerksam. "Das Trinkwasser im Bereich der Trinkwasserversorgung Stadtsteinach innerorts (nicht betroffen sind Ortsteile und Bereich Eichelberg) weist mikrobiologische Verunreinigungen auf", gibt die Stadt in einem Statement bekannt.

So wurde ein "sofortiges Abkochgebot an alle Haushalte" der betroffenen Gebiete ausgesprochen. "Befolgen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen des Gesundheitsamtes: Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht. Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über 10 Minuten abkühlen. Dann kann das Wasser verwendet werden", so die Stadt weiter.

Auch für die Zubereitung von Nahrung, Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden darf bis auf Weiteres nur abgekochtes Wasser verwendet werden. "Sobald die Trinkwasserqualität wieder einwandfrei hergestellt ist, werden wir Sie wieder informieren." Bei Rückfragen können sich Betroffene bei der Stadt unter 09225/9578-0 melden.

Vorschaubild: © Bob van Aubel /Unsplash/Symbolbild