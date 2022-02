Buch-Tipps für Kulmbach - diese Werke empfehlen wir

Naturliebhaber können sich freuen: Kulmbach begeistert mit einer großen geologischen Vielfalt

Das oberfränkische Kulmbach liegt im Obermainland am Zusammenfluss von Rotem und Weißem Main. Schon von weitem sieht man die Plassenburg, die seit Jahrhunderten über der Stadt thront. Berühmt wurde Kulmbach durch seine Brauereikultur. Heute lockt das Bayerische Brauereimuseum zahlreiche Gäste hierher. Auch die Altstadt mit ihren verwinkelten Gässchen, liebevoll restaurierten Häusern und Sehenswürdigkeiten lädt zum Flanieren und Verweilen ein.

Kulmbach: Stadtgeschichte und Archivbilder

In das Kulmbach vergangener Tage entführt das Buch "Kulmbach", indem es um die Geschichte der Stadt geht und selten Fotos der Historie zu finden sind. Das Buch erschien 2007 und wurde vom Kulmbacher Stadtarchiv publiziert. Es ist eines der wenigen käuflichen Werke, welches sich inhaltlich so intensiv mit der Stadtgeschichte beschäftigt.

Rund 160 bislang meist unveröffentlichte Fotografien nehmen den Leser mit auf eine Zeitreise in die Geschichte Kulmbachs zwischen 1880 und 1960. Stadtarchivar Reiner Hofmann und Kulturamtsleiter Hermann Müller haben für diesen Bildband die interessantesten Bilder aus den Beständen des Stadtarchivs ausgewählt. Sie zeigen die Veränderungen des Stadtbildes, das frühere kirchliche Leben und den Arbeitsalltag, aber auch besondere Feste und die Aktivitäten der Vereine. Die Fotos lassen Erinnerungen an das alte Kulmbach wieder lebendig werden.

Die Markgräfin: Ein historischer Roman

Im Alter von zehn Jahren ist Markgräfin Barbara von Ansbach verheiratet. Mit zwölf wird sie Witwe. Und mit 15 heiratet sie erneut - diesmal den König von Böhmen. So steht es in den Chroniken. Als sie endlich ihr eigenes Leben führen will, sperren ihre Brüder sie ein. Ihre Spur verliert sich 1542. Bis in unseren Tagen ein geheimnisvoller Fund die Geschichte der Markgräfin Barbara von Ansbach enthüllt. Das mitreißendes Historienepos im Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit stammt aus der Feder der fränkischen Autorin Sabine Weigand. Ein Handlungsstrang spielt im 16. Jahrhundert, der andere im Jahr 2002 auf der Plassenburg in Kulmbach.

Reiseführer: Fichtelgebirge - mit Bayreuth, Kulmbach und Hof

Der Reiseführer beinhaltet Informationen rund um die Region und Beschreibung aller wichtigen Orte, Sehenswürdigkeiten und Kulturstätten. Zudem erhält man zahlreiche Hinweise zu Unterkunft, Gastronomie und Sportmöglichkeiten, sowie Vorschläge für Ausflüge, Wanderungen oder Radtouren, inklusive Übersichten der Wanderparkplätze.

Das Fichtelgebirge im nordöstlichen Bayern ist ein ideales Reiseziel für Naturliebhaber, Wanderer und Wintersportler. Das touristische Angebot lässt keine Wünsche offen. Die Region um Schneeberg und Ochsenkopf ist auch das Quellgebiet von Main, Eger, Naab und Saale und bietet nicht nur Gipfelstürmern, sondern auch Radfahrern und Spaziergängern zahlreiche schöne Wege entlang der Flüsse. Viele historische Orte sowie zahlreiche Burgen und Schlösser garantieren eine abwechslungsreiche Ausflugszeit.

