Wie bezahle ich im Internet? Was ist eigentlich Bluetooth und wie funktioniert Facebook? Während jüngere Menschen diese Fragen meist im Schlaf beantworten können, tun sich ältere Menschen mit der Beantwortung oft schwerer. Gerade die Generation "60 plus" steht in einer immer stärker digitalisierten Welt vor besonderen Herausforderungen. Um diese zu meistern, hat das Mehrgenerationenhaus Mainleus Awo-Bürgerzentrum bereits im September 2018 das Mediencafé ins Leben gerufen. Anfang dieses Jahres wurde das Mehrgenerationenhaus offiziell zum "MuT-Punkt" erklärt.

Jede Woche ein Spezialthema

Einmal pro Woche treffen sich interessierte ältere Menschen im Mehrgenerationenhaus Mainleus Awo-Bürgerzentrum, um mehr über den Umgang mit digitalen Medien zu erfahren. In dieser Runde werden auch Fragen zu eigenen Geräten individuell und detailliert beantwortet. Außerdem gibt es jede Woche ein Spezialthema, das näher beleuchtet wird. Beispielsweise "Angebote auf Youtube", "Verkaufen im Internet", "Online-Banking" und "Facebook", um nur einige zu nennen.

Beate Oehrlein leitet diesen Kurs. Ihre Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus Mainleus Awo-Bürgerzentrum begann vor zwei Jahren. Ingrid Wagner, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, hatte die Wichtigkeit der digitalen Medien auch für ältere Menschen erkannt und wollte speziell im ländlichen Raum entsprechende Unterstützungsangebote aufbauen - mit Erfolg. Mit Beate Oehrlein aus dem benachbarten Burghaig konnte sie auf eine kompetente wohnortnahe Fachkraft als Leiterin der Schulungsmaßnahmen zurückgreifen.

Einzelne Schritte werden gezeigt

Beate Oehrlein ist selbstständig im Bereich Webdesign und Computerhilfe und verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Unterstützung beim Umgang mit digitalen Medien. Bei ihren Kursen zeigt sie die einzelnen Schritte per Beamer auf einer Leinwand, so dass die Interessierten gut folgen können.

Das kommt gut an: "Man merkt einfach, dass man mit dem Thema digitale Medien nicht alleine dasteht und kommt sich unter Gleichgesinnten nicht dumm vor. Frau Oehrlein kann sehr gut erklären. Auch wenn man mal nicht alles gleich versteht, irgendwas lernt man immer dazu", sagt eine Teilnehmerin.

Online-Kurs

Die Treffen sind öffentlich zugänglich und für alle Interessierten kostenfrei. Aufgrund der Corona-Pandemie durften die Kurse ab Mitte März nicht mehr vor Ort stattfinden. Komplett ausgefallen sind sie aber dennoch nicht: Seit Mai findet der Kurs immer montags ab 14.30 Uhr online statt. Teilnehmen können alle Interessierten per PC, Laptop oder auch mit mobilen Geräten. Die Anmeldung läuft über Kursleiterin Oehrlein (Telefon 09221/3917306). Von ihr bekommen die Teilnehmer dann die Zugangsdaten für die Online-Gruppenstunde. Oehrlein hilft auch gerne bei der Einrichtung und den ersten Schritten mit der Technik. Wer kein eigenes Gerät (Smartphone, Laptop, Tablet et cetera) besitzt und trotzdem gerne einmal in die Online-Gruppenstunde hineinschnuppern möchte, kann sich im Mehrgenerationenhaus Mainleus Awo-Bürgerzentrum melden, um das dortige Gastgerät zu nutzen. Zusätzlich gibt es derzeit von Montag bis Freitag von 9 bis 10 Uhr eine kostenfreie Telefonsprechstunde. Hier beantwortet sie alle Fragen zu digitalen Medien.

Modellprogramm mit Logo

Mit diesen beiden Angeboten nimmt das Mehrgenerationenhaus Mainleus Awo-Bürgerzentrum am Modellprogramm "Schulungsangebote für ältere Menschen im Umgang mit digitalen Medien" teil. Es soll der älteren Generation Lust auf die digitale Welt machen und helfen, Ängste gegenüber der Technik abzubauen und wird durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Eigens für dieses Modellprogramm wurde ein Logo geschaffen: der sogenannte MuT-Punkt, ein Akronym (eine auf auf ihre Anfangsbestandteile gekürzte Wortgruppe; die Red.) für Medien und Technik für die Generation "60 plus". Durch seine Teilnahme am Modellprogramm ist das Mehrgenerationenhaus Mainleus Awo-Bürgerzentrum bereits Anfang des Jahres zu einem solchen "MuT-Punkt" geworden und somit Anlaufstelle für neugierig gebliebene und "MuTige" Senioren.

Ingrid Wagner ist begeistert, wie gut die Online-Gruppenstunden angenommen werden und ankommen: "Es ist so schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Teilnehmer bei der Sache sind. Keiner hat Angst, vermeintlich blöde Fragen zu stellen. Ein toller Kurs, bei dem auch ich schon das eine oder andere gelernt habe."

Die Schulungsangebote

Schulungsangebote für ältere Menschen im Umgang mit digitalen Medien im Rahmen des "MuT-Punkts" im Mehrgenerationenhaus Mainleus Awo-Bürgerzentrum sind die Online-Gruppenstunde jeden Montag ab 14.30 Uhr im MGH-MedienCafé und eine kostenfreie Telefonsprechstunde zu Fragen rund um die digitalen Medien von Montag bis Freitag von 9 bis 10 Uhr. Alle Informationen dazu finden Sie auf Awo-kulmbach.de/mehrgenerationenhaus-mainleus-Awo-buergerzentrum/.red