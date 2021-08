Am Mittwochabend (18. August 2021) ist es gegen 23.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Richtung München im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Marktschorgast gekommen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth am Donnerstagmorgen (19. August 2021) berichtet.

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Bayreuth schlief vermutlich während der Fahrt ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr frontal mehrere Warnbaken der Baustelleneinrichtung. Die junge Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet, so die Polizei. Allerdings wurde das Auto der 21-Jährigen stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zudem erhält die Frau eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund ihrer Übermüdung.