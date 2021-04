Kulmbach vor 1 Stunde

Kollision

Kollision in Kreuzung: Autofahrerin schwer verletzt - Straße für zwei Stunden dicht

In Kulmbach hat es am Donnerstagmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 59-Jähriger übersah dabei eine 44-Jährige in ihrem Wagen. Die Frau wurde schwer verletzt.