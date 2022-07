Da in diesem Jahr aufgrund der großen Hitze nur sehr wenig oder kein Obst vorhanden ist, muss der Obstverstrich in der Gemeinde Knetzgau mit allen Ortsteilen, geplant für Samstag, 6. August, und für Montag, 8. August, ersatzlos entfallen. In Knetzgau, Wohnau und Unterschwappach ist etwas Obst vorhanden. Interessenten sollten sich hier direkt an das Bauamt der Gemeinde Knetzgau wenden, Telefonnummer 09527/7917. ft