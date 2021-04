Landkreis Kulmbach: Gemeinderat genehmigt den Bau des fun & relax Park in Thurnau

geplante Eröffnung des Erlebnisparks: Frühjahr 2022

Robert und Dieter Weiss sind im Landkreis Kulmbach keine Unbekannten. Neben dem bestehenden moments Café & apartmenthaus, einem E-Bike Verleih und einem Kälte-Klima-Service, tüfteln die beiden Brüder seit 2019 an der Idee eines Erlebnisparks. "Wir planen einen kleinen Erlebnispark für Jung und Alt, wo Spaß, Erholung und die Bewegung im Vordergrund stehen", erzählt Robert Weiss im Gespräch mit inFranken.de.

Neuer "fun & relax Park" in Thurnau: Gemeinderat gibt grünes Licht für Pläne der Brüder Weiss

Im Gemeinderat des Landkreis Kulmbach ist man sich nun einig. Die Planungen, den fun & relax Park in Thurnau zu errichten, wurden jetzt genehmigt. Insgesamt eine Million Euro wollen die beiden Brüder investieren, um das Projekt zu finanzieren. Wie Robert Weiss sagt, sei die Standortfrage eine der wichtigsten Entscheidungen gewesen.

"Durch die Infrastruktur, die Nähe zur Autobahn und der allgemein guten Lage, haben wir uns schließlich für Thurnau entschieden", so Weiss.

Auch die Größe des Parks sei eine wichtige Frage bei der Standortentscheidung gewesen. Auf einer Gesamtfläche von insgesamt 6000 Quadratmetern soll der fun & relax Park entstehen.

Einzigartige Appartements: Schlafen im Seecontainer

Wie Robert Weiss erzählt, seien die beiden Brüder sehr von der Idee angetan, Ferienappartements aus Seecontainern zu erbauen. Diese ulkige Idee ist eine Besonderheit, da sie in der Region um den Landkreis Kulmbach einzigartig ist. Im ersten Bauabschnitt seien fünf bis sechs solcher Appartments geplant.

Eine weitere Besonderheit stellt der Adventure Minigolfplatz dar, welcher auch für den ersten Bauabschnitt geplant ist und mit 14 Bahnen bespielbar sein soll. "Die Erweiterung mit Boulder- und Spielehalle, weiteren fünf bis sechs Apartments und eine Eisbahn sind in späteren Bauabschnitten geplant", so Weiss.

Robert Weiss blickt allgemein mit Zuversicht in die Zukunft. Bei bisheriger Sachlage rechnen die beiden Brüder mit einer Eröffnung des fun & relax Parks möglicherweise schon im Frühjahr 2022.

