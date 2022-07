Weil ein 26-Jähriger am Donnerstagabend (28. Juli) am Bahnhof in Neuenmarkt blank zog, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der junge Mann war gegen 18.50 Uhr stark alkoholisiert unterwegs und der Meinung, dass es eine gute Idee ist, sich nackt auszuziehen.

Als die alarmierte Streifenbesatzung der Polizei Stadtsteinach eintraf, trug er nur noch eine Sweatjacke, wie die Polizei Stadtsteinach mitteilte. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 26-Jährige zuvor Passanten belästigt hat. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seines Verhaltens blieb den Polizisten nichts anderes übrig, als ihn mit auf die Dienststelle zu nehmen.

Passanten, die belästigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Stadtsteinach unter der Telefonnummer: 09225/96300-0 zu melden.

