Eine Frau aus dem Landkreis Kulmbach ist Opfer eines Betrügers geworden. Das Polizeipräsidium Oberfranken warnt vor der neuen Betrugsmasche. Der sogenannte Scammer, also ein Betrüger, der mit erfundenen Geschichten Geld erbeutet, nutzte dabei ein soziales Netzwerk, das vor allem für seine kurzen Musik- und Tanzvideos bekannt ist: Tiktok.

Bereits im November 2021 nahm der Scammer über die Plattform Kontakt zu der 44-Jährigen auf. Dabei gab er sich als prominenter Schlagerstar aus. Er flirtete und "umgarnte" die Frau mit geschickter Gesprächsführung.

Kreis Kulmbach: 44-Jährige wird Opfer von neuer Betrugsmasche - hohe Geldsumme verloren

Der vermeintliche Musikkünstler versprach seinem Opfer dabei, ein Musikalbum mit ihr und anderen Stars produzieren zu wollen. Für dieses Projekt fehle ihm allerdings das Geld. Nach mehreren Wochen der Kommunikation konnte er die 44-Jährige schließlich überzeugen und sie überwies ihm einen vierstelligen Geldbetrag.

Am 17. Dezember 2021 gegen 12 Uhr kam es zudem zu einer weiteren Geldübergabe, diesmal für ein weiteres angebliches Musikprojekt mit einem anderen Sänger. Die 44-Jährige übergab einer Frau am Bayreuther Bahnhof mehrere zehntausend Euro.

Als ihr bewusst wurde, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war, wandte sie sich an die Polizei. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die die Geldabholerin am 17. Dezember am Bahnhof gesehen haben. Sie wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 Jahre

blonde Haare

zwischen 160 und 165 Zentimeter groß

sie rauchte und hatte eine ungepflegte Erscheinung

sie trug eine lachsfarbene Jacke

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegengenommen.

Polizei warnt vor Scamming: Diese Tipps helfen

Die Ermittler warnen ausdrücklich vor dieser neuen Betrugsmasche und anderen Formen des Scammings. Folgende Tipps können dagegen schützen:

Ignorieren: Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, überweisen Sie auf keinen Fall Geld

Sichern: Speichern Sie alle Mails und Nachrichten

Hilfe holen: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Blockieren: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab

Auf der Webseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes gibt es weitere Informationen rund um Scamming.

Vorschaubild: © Solen Feyissa/Unsplash.com