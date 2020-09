Neudrossenfelder Bräuwerck setzt auf Flaschenbier

Es sah so gut aus für die Drossenfelder Bräuwerck AG. 2020 sollte nach den enttäuschenden Bilanzen der Vorjahre endlich die Trendwende her. Und im Januar und Februar ging es tatsächlich aufwärts. "Da hatten wir die besten Umsätze in der Geschichte des Bräuwercks", sagt Vorstand Dieter Bauernfeind. Doch dann kam Corona - natürlich im verflixten siebten Jahr des Bestehens.