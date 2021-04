Zeugen wegen möglicher Brandstiftung gesucht: In Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach haben am Mittwochnachmittag (28. April 2021) in der Nähe eines Waldweges zur Burg Neudeck einige Quadratmeter Wald gebrannt.

Die Feuerwehr Stadtsteinach konnte den Brand rasch löschen, nachdem Waldarbeiter Alarm geschlagen hatten. Die Polizei Stadtsteinach und die Brandermittler der Kripo Bayreuth gehen nach derzeitigem Stand allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Mögliche vorsätzliche Brandstiftung: Wer kann Hinweise geben?

Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht und die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Laut Aussage der Waldarbeiter sollen sich im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, in dem auch das Feuer gelegt worden sein muss, viele Wanderer und Radfahrer in der Nähe des Wanderweges "Alte Schneidmühle am Hochofen" aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Stadtsteinach unter der Telefonnummer 09225/963000 entgegen.