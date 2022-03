Marktschorgast aktualisiert vor 45 Minuten

Dieseldiebe

Hohe Spritpreise locken Diebe an: Unbekannte stehlen fast 1000 Liter Diesel von Großbaustelle an A9

Die Spritpreise in Deutschland steigen immer weiter an - zuletzt hat Diesel sogar Super überholt. Auf der Großbaustelle Marktschorgast an der Anschlussstelle zur A9 kam es nun in der vergangenen Woche zu einem Diebstahl von fast 1000 Liter Diesel.