Wie das Staatliche Bauamt Bayreuth in einer Pressemeldung bekannt gibt, muss ab Mittwoch, den 31.05.2023, 7.00 Uhr die B 289 bei Mainleus wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt werden. Die Fahrbahn wird aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes der Fahrbahndeckschicht erneuert. Sie wird abgefräst und durch einen neuen lärmmindernden Fahrbahnbelag ersetzt. Die Baustrecke beginnt vor der Einmündung Mainleus/Ost und endet bei Burghaig an der Weinbrücke.

Die Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 289 wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, damit die Erreichbarkeit von Seidenhof und dessen Gewerbegebiet immer über eine Seite der B 289 gewährleistet wird. Der erste Bauabschnitt beginnt kurz vor der Einmündung Mainleus/Ost und endet vor der Einmündung Seidenhof/Gewerbegebiet. Im ersten Bauabschnitt ist Seidenhof und dessen Gewerbegebiet nur noch aus Richtung Kulmbach anfahrbar. Die Sanierung des ersten Bauabschnittes wird vom 31.05.2023 bis zum 06.06.2023 andauern.

Der zweite Bauabschnitt beginnt nach der Einmündung Seidenhof/Gewerbegebiet und endet bei Burghaig an der Weinbrücke. Hier ist die Erreichbarkeit von Seidenhof und dessen Gewerbegebiet nur noch aus Richtung Mainleus möglich. Der zweite Bauabschnitt beginnt am 07.06.2023 und endet voraussichtlich am 15.06.2023.

Mit Beginn der Vollsperrung, die für beide Bauabschnitte und über die gesamte Bauzeit gilt, wird der Verkehr der B 289 großräumig bei Hochstadt am Main über die B 173 – Küps – Kronach – B 85 – Kirchleus nach Kulmbach auf die B 289 umgeleitet. Aus der Gegenrichtung wird der Verkehr entsprechend entgegengesetzt umgeleitet.

Die notwendigen Arbeiten werden von der Firma STRABAG aus Neudrossenfeld ausgeführt.

Für die während der Bauzeit auftretenden unvermeidlichen Verkehrsbehinderungen bittet das Staatliche Bauamt Bayreuth um Verständnis.