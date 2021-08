Himmelkron/Bad Berneck aktualisiert vor 1 Stunde

Unfall

Lkw-Unfall auf der A9: Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig - erhebliche Behinderungen bis zum Abend

Auf der A9 hat es am Montagvormittag (23. August 2021) einen Verkehrsunfall mit einem Lkw gegeben. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich als schwierig und langwierig und dauerten bis in den Abend an.