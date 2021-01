Kulmbach vor 1 Stunde

Umfrage

Kulmbacher setzen Hoffnung auf Joe Biden

Mit Joe Biden als neuem Präsidenten soll in den USA von nun an alles anders werden - und auch in Kulmbach ist man gespannt auf eine neue Ära der transatlantischen Beziehungen. Kulmbacher teilen uns ihre Ansichten über den neuen Präsidenten mit.