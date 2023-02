Am Samstag, 25. März 2023, bietet Lebensmitteltechniker und Koch Jens Bauernfeind, Kulmbach, in der Koch- und Backschule des Museumspädagogischen Zentrums (MUPÄZ) der Museen im Kulmbacher Mönchshof einen „vegetarischen Kochkurs“ an. Wie der Museen im Kulmbacher Mönchshof e.V. erklärt, sei dieser Kurs nicht nur für Menschen gedacht, die sich vegetarisch ernähren, sondern auch für Interessierte, die schon immer wissen wollten, wie gesunde und abwechslungsreiche Speisen zubereitet werden – ganz ohne Fleisch.

„Kulmbach schaut über den Tellerrand hinaus, es muss nicht jeden Tag Fleisch auf den Tisch. Unter dem Motto „Das Auge isst mit" kochen wir gemeinsam ein mehrgängiges vegetarisches Menü, das neben der kulinarischen Vielfalt auch bestens für ausgeprägte Fleischliebhaber geeignet ist“, kündigt Jens Bauernfeind den vegetarischen Kochkurs an.

Kochen leicht gemacht

Die Devise dieses Kurses ist: Kochen leicht gemacht. „Die vielen frischen und reichhaltigen Zutaten versprechen ein ganz besonders delikates und vor allem gesundes Ergebnis“, so preist Bauernfeind den Kochkurs überzeugt an.

Pflanzenbasierte Ernährung im Fokus

Die TeilnehmerInnen des vegetarischen Kochkurses entdecken im Rahmen des vegetarischen Kochkurses die kulinarische Vielfalt pflanzenbasierter Ernährung. Sie können sich selbst davon überzeugen, dass es im Rahmen der Ernährung nicht immer Fleisch sein muss.

„Die vegetarische Küche hat neben Salat und einem Blumenkohlschnitzel weitaus mehr zu bieten und genau das werde ich den TeilnehmerInnen dieses Kochkurses zeigen“, erklärt der Koch. „Gemeinsam kreieren wir eine große Bandbreite an modernen und saisonalen Gerichten, die wir am Ende in geselliger Runde genießen werden“, so Bauernfeind weiter.

Kochen mit Genuss

Beim vegetarischen Kochkurs wird gewaschen, geschnippelt, gehackt und gebraten, was das Zeug hält. „Ich bin mir sicher, dass allen TeilnehmerInnen bereits während des Kochens das Wasser im Mund zusammenläuft und die Vorfreude auf die gemeinsame Verkostung der zubereiteten Gerichte minütlich steigt“, sagt Jens Bauernfeind.

Die Kochveranstaltung beginnt am Samstag, 25. März 2023 um 17:00 Uhr. Gekocht wird in kleinen Gruppen unter fachmännischer Anleitung des Profis Jens Bauernfeind.

Zum Hintergrund: Jens Bauernfeind - Koch mit Leidenschaft

Jens Bauernfeind kocht bereits seit Kindesbeinen und bäckt leidenschaftlich gerne. „Ich schaute meinen Eltern und Großeltern beim Kochen zu. Mit 16 Jahren verließ ich das elterliche Haus, um eine Ausbildung zum Koch im Landkreis Bayreuth zu absolvieren und nahm auch an Kochwettbewerben wie dem Rudolph Achenbach Preis teil“, berichtet Bauernfeind begeistert. Und er fährt fort: „Im Anschluss an meine Ausbildung sammelte ich als Koch Erfahrung in Frankreich und der Schweiz. Nach ein paar Jahren kam ich zurück zu meinen Wurzeln nach Kulmbach.“

Jens Bauernfeind besuchte zwei Jahre in Vollzeit die Lebensmitteltechnikerschule „Lemitec“ in Kulmbach und erreichte einen der höchsten handwerklichen Titel, den staatlich anerkannten Lebensmittelverarbeitungstechniker. „Seit meiner Ausbildung zum Koch stand ich immer und jederzeit in einer Küche, ob als Koch in Vollzeit oder stundenweise als Aushilfe neben dem „Studium““, berichtet er weiter.

Sein Motto: „Kochen ist für mich kein Beruf, Kochen ist meine Berufung! Daher biete ich auch bereits seit 2016 meine Dienste als selbständiger Koch an und verführe interessierte Menschen in die unendliche Welt der Aromen und Geschmäcker, so auch im nächsten „Vegetarischen Kochkurs“ im MUPÄZ im Kulmbacher Mönchshof.“

Beginn: 17:00 Uhr

Dauer: ca. 3,5 h

Kosten: Der Kochkurs kostet incl. aller zubereiteten Speisen, einer Rezeptsammlung, der Bereitstellung aller notwendigen Utensilien und Mineralwasser Euro 89,00 pro Person.

Weitere Informationen und Buchung unter www.kulmbacher-moenchshof.de oder www.kochich-essich.de