Kulmbacher Landwirte entwerfen Knigge für Feld und Flur

"Zwischenfrüchte werden nach der Ernte ausgesät. Sie schützen den Boden und dienen als Tierfutter ..." So beginnt der Text auf einer Infotafel, die an einem Feldrand bei Sanspareil steht. Ebenfalls in Sichtweite der Burg Zwernitz, an einem Gerstenfeld, liest man schon von Weitem "Wir machen alles für das Bier". Ein paar Meter weiter, direkt am Jean-Paul-Weg, werden Wanderer über Mais aufgeklärt: "Ein Hektar produziert so viel Sauerstoff, wie 50 bis 60 Menschen im Jahr zum Leben benötigen."

Kaum jemand sucht den Dialog

Aufgestellt haben diese Informationstafeln Landwirte aus der Region. Jürgen Bergmann (31) aus Sanspareil erklärt: "Mit den Schildern möchten wir erreichen, dass die Menschen wieder Wertschätzung für die heimische Lebensmittelproduktion entwickeln." Denn das Interesse gehe zunehmend verloren.

Obwohl gerade um Sanspareil immer häufiger Wanderer und Radfahrer unterwegs seien, komme selten jemand auf die Idee, den Dialog zu suchen. Bergmann habe es gefreut, dass einmal ein älterer Herr mit seinem Enkel am Feldrand stehen blieb, um sich über den Mähdrescher zu unterhalten.

Ein Missverständnis

"Da kann es schon mal eng werden", steht auf einem weiteren Schild, das zwei Jogger auf einem Feldweg zeigt. Entgegen kommt ihnen ein großer Traktor mit Anhänger - in gut besuchten Gegenden wie Sanspareil kein seltener Anblick. Landwirt Daniel Lang (33) aus Kleinhül zufolge kommt es in solchen Situationen oft zu Missverständnissen: "Wanderer und Radfahrer denken, dass wir ihre Freizeitwege nutzen. Dabei ist es genau andersherum."

Erholungssuchende nutzen in der Regel die Feldwege, die für den landwirtschaftlichen Verkehr angelegt wurden und auch von den Landwirten in Stand gehalten werden. Das Infoschild am Feldrand fordert daher zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf.

Ein sogenannter "Knigge für Feld und Flur" zum Mitnehmen liegt in einem Flyerkasten am Parkparkplatz beim Felsengarten. Lang zufolge erhoffen sich die Landwirte so ein entspannteres Miteinander.

"Eure Kulmbacher Landwirte"

Die Feldrandschilder in Sanspareil sind nicht die einzigen im Landkreis. Auch um Katschenreuth, Mainleus, Leesau oder Kupferberg sind sie zu finden. Zustande kam das Projekt durch die Initiative "Eure Kulmbacher Landwirte", der mittlerweile 191 Bauern angehören und die sogar ein eigenes Logo hat. Das zeigt Felder, Traktor und Kornähre vor dem Hintergrund der Plassenburg.

Die Idee entstand bei der Tretschlepper-Demo in Kulmbach im Januar. Bei der Veranstaltung kamen die Landwirte ins Gespräch, tauschten Telefonnummern aus und gründeten eine WhatsApp-Gruppe. Die war praktisch, als es darum ging, im März die Veranstaltung "Bauernhoftiere in der Stadt" zu organisieren. Bei der Aktion brachten heimische Landwirte Kälber, Hühner, Gänse und Lämmer in die Fußgängerzone, um den Dialog mit den Verbrauchern zu suchen.

"Wir haben viel positive Resonanz bekommen", erklärt einer der Initiatoren, Tobias Weggel (32) aus Sanspareil. Dieses Jahr seien weitere Veranstaltungen angedacht gewesen, doch Corona habe einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Immer mehr Erholungssuchende

Allerdings hatte die Krise auch zur Folge, dass sich wieder mehr Menschen zur Erholung auf heimische Feldwege begeben, an den Arbeitsplatz der Landwirte. Weggel, der hauptberuflich als Lehrer für Landtechnik in Bayreuth arbeitet, ist auf den Verein information.medien.agrar (i.m.a.) gestoßen, der laut Satzung die Aufgabe hat, "die Bevölkerung über die Bedeutung der Landwirtschaft für den Staat, die Wirtschaft und die Gesellschaft sowie über die Arbeits- und Lebensbedingungen der in der Landwirtschaft tätigen Menschen objektiv zu unterrichten".

Im Webshop www.ima-agrar. de kann man zahlreiche Lehrmaterialien bestellen, vom Unterrichtsposter über Bauernhofmalbücher und Saatpakete bis hin zu Infomaterial für die Gesellschaft. Auch die Feldrandschilder gehören zum Sortiment.

Positives Feedback

Als Weggel eine Sammelbestellung vorschlug, war das Interesse groß. 23 Landwirte bestellten insgesamt 89 Schilder auf eigene Kosten. Innerhalb der vergangenen Tage platzierten sie sie an gut besuchten Rad- und Wanderwegen auf. Nun hoffen sie darauf, dass möglichst viele Besucher stehen bleiben und sich die Zeit nehmen, die Texte durchzulesen. Wer Fragen hat und gerade Landwirtin oder Landwirt auf dem Feld hantieren sieht, sollte sich nicht scheuen, die- oder denjenigen anzusprechen.

Auch die Serie "Landwirtschaft mit Zukunft" in der Bayerischen Rundschau war von der Initiative "Eure Kulmbacher Landwirte" angestoßen worden, allen voran von Daniel Kaßel (26) aus Windischenhaig, der den Kontakt zur Redaktion aufnahm.

"Damit die heimische Landwirtschaft Zukunft hat, ist es wichtig, die Nähe zu den Verbrauchern zu suchen", so Kaßel. Er hatte im ersten Teil der Serie seinen mobilen Hühnerstall vorgestellt. Das Feedback sei sehr positiv gewesen, durch den Artikel habe er sogar Neukunden gewonnen.

Öffentlichkeitsarbeit soll besser werden

Über die Rückmeldungen anderer Landwirte freute sich Schweinehalter Heiko Kaiser (28) aus Appenberg, der im zweiten Teil der Serie sein Soja-Anbau-Experiment erklärt hatte. Die Teilnehmer der Initiative "Eure Kulmbacher Landwirte" wollen künftig die Öffentlichkeitsarbeit noch weiter ausbauen, etwa in Form von weiteren Veranstaltungen in der Innenstadt oder auf den einzelnen Bauernhöfen, möglicherweise auch gemeinsam mit Schulen und Kindergärten als "Tag des offenen Hofes".

Vielleicht wird man künftig auch im Internet mehr über die heimische Lebensmittelerzeugung finden. "Wenn die Erntezeit vorbei ist, werden wir uns zusammensetzen und beraten, wie es weiter geht", kündigt Daniel Kaßel an.