Vier weitere positive Coronavirus-Fälle sind am Freitag im Landkreis Kulmbach bestätigt worden. Von den aktuell 108 Infizierten sind 32 innerhalb der vergangenen sieben Tage positiv getestet worden. Der Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner fällt damit auf 44,8.

119 Bürger in Quarantäne

Am Kulmbacher Klinikum werden nach wie vor drei Covid-19-Patienten stationär versorgt, keiner von ihnen hat eine intensivmedizinische Betreuung nötig. In Quarantäne befinden sich aktuell 119 Landkreisbürger. In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden gestern 156 weitere PCR-Testungen durchgeführt.

Ab Montag werden die meisten Corona-Tests kostenpflichtig. Konnten sich die Menschen bisher im Rahmen der sogenannten Jedermanns- oder auch Bürger-Testung kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen, so entfällt diese Möglichkeit künftig in den allermeisten Fällen.

Schnelltestzentrum schließt

Der Landkreis Kulmbach hat sein Testkonzept an die neuen bindenden Vorgaben angepasst. Das bedeutet, dass die Teststelle in der Flessastraße in Kulmbach künftig nur noch für diejenigen zur Verfügung steht, die Anspruch auf einen kostenlosen Test haben. Dort werden dann sowohl PCR- als auch Schnelltests abgenommen.

Die bisherige Schnellteststation beim BRK-Kreisverband am Rot-Kreuz-Platz in Kulmbach schließt. Dafür unterstützt der BRK-Kreisverband den Landkreis und stellt für den Betrieb in der Flessastraße Personal zur Verfügung.

Die Teststelle des Landkreises in der Flessastraße ist künftig von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr nur für berechtigte Personen geöffnet. Zu diesen Zeiten werden sowohl PCR- als auch Schnelltests abgenommen. Am Samstag und Sonntag ist zwar ebenfalls zwischen 9 Uhr und 11 Uhr geöffnet, dann können allerdings nur Schnelltests durchgeführt werden.

Kostenpflichtige Tests können in der Teststation des Landkreises nicht abgenommen werden - weder Schnelltests, noch PCR-Abstriche. Wer einen solchen Test benötigt, etwa für eine Reise oder einen Veranstaltungsbesuch, wird gebeten, sich rechtzeitig anderweitig zu erkundigen, zum Beispiel beim Hausarzt oder in der Apotheke.

Das kosten die Tests in den Apotheken

Ein PCR-Test symptomatischer Patienten (begründete Verdachtsfälle) kann ausschließlich durch niedergelassene Ärzte als Bestandteil der Krankenbehandlung erbracht werden. Ein Verweis an die Teststrecke des Kreises ist auch in diesen Fällen nicht möglich.

Während der Pandemie haben viele Apotheken Schnelltests angeboten. Mittlerweile gibt es noch drei Apotheken im Landkreis, in denen man sich testen lassen kann. In Kulmbach ist das die Stern-Apotheke in der Melkendorfer Straße. Dort sind Antigen-Schnelltests möglich. Ein Test kostet 21 Euro. Antigen-Tests bietet auch die Frankenwald-Apotheke in Stadtsteinach an. Den Preis beziffert man auf 18 Euro - vorläufig, wie es heißt. Änderungen seien möglich. In der Main-Apotheke in Himmelkron werden 15 Euro verlangt.