Kulmbacher erleben Nacht "wie im Horrorfilm"

Feueralarm in der Fischergasse 10: Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten panische Angst - das Treppenhaus total verqualmt, der Fluchtweg ins Freie versperrt. Keiner der acht Bewohner wusste damals, dass mitten in der Nacht ein Kinderwagen in ihrem Haus brannte.

"Es war wie ein Horrorfilm", sagte am Freitag eine Zeugin vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Bayreuth. Niemand ahnte, dass der Brandstifter im Nachbarhaus wohnte: ein polizeibekannter junger Mann, der schon dreimal vorher - unter anderem 2017 in der Sutte 3 - Kinderwagen abgefackelt hatte.

Kinderwagen abgefackelt: dramatische Ereignisse in Kulmbacher Mehrfamilienhaus

Die dramatischen Ereignisse in der Nacht zum 2. August 2020 schilderte der Einsatzleiter dem Gericht. Die um 0.15 Uhr alarmierte Feuerwehr sei mit sechs Fahrzeugen und 32 Mann ausgerückt. Den Brand habe eine Polizeistreife, die sich in der Nähe befand, bereits gelöscht. "Es waren Hilferufe zu hören. Ich habe zwei Trupps mit Atemschutz zur Personenrettung reingeschickt, die sich im verrauchten Treppenhaus in den zweiten und dritten Stock vorkämpften", so der Zeuge. Draußen hätten Feuerwehrleute im Korb der Drehleiter die Hausbewohner beruhigt, die dann mit Rettungshauben über dem Kopf nach draußen gebracht wurden. "Wir mussten sie rausholen, die kriegen sonst Panik."