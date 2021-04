Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag nach 18 Uhr auf dem Flugplatz Kulmbach. Ein Sportflugzeug mit zwei Mann Besatzung wollte dort in Richtung Westen starten, überschlug sich dann aber am Ende der Startbahn aus bisher ungeklärten Gründen.

Einer der Insassen konnte von den alarmierten Rettungskräften tot geborgen werden, um den zweiten Insassen zu bergen, musste das Flugzeug zunächst gedreht werden. Die Bergungsarbeiten dauern zurzeit (19.30 Uhr) an.

Vor Ort sind Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk.