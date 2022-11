Kulmbach: Winterdorf fällt ins Wasser - "Kulma-Alm" übernimmt Festlichkeiten

Eisbahn, Glühwein, Bier und vieles mehr: Das wird auf der Almhütte geboten

Ab dem 23. November 2022 wird es wieder weihnachtlich in Kulmbach. Nachdem das traditionelle Winterdorf auf dem Marktplatz in der Innenstadt dieses Jahr ausfällt, hat die Stadt Kulmbach schnell einen neuen Nachfolger in Bastian Schuhmann gefunden. Mit eigener Eisbahn, Leckereien und Live-Musik möchte der Festzeltbetrieb ordentlich abliefern.

Winterdorf-Ersatz auf Kulmbacher Marktplatz: Betreiber möchte "Kulma-Alm" auch langfristig betreiben

Die Holzhütten-Alm vom Festzeltbetrieb Bastian Schuhmann wurde laut Betreiber vor sechs Jahren gebaut. "Nachdem wir uns, vor Corona, nicht mehr mit verschiedenen Veranstaltern einig geworden sind, stand sie fast drei Jahre nur herum", erklärt Schuhmann. Doch dieses Jahr kommt sie wieder zum Einsatz, als Ersatz für das Kulmbacher Winterdorf. "Wir haben schon immer mit Kulmbach geliebäugelt, nun hat es sich, nach der Absage der Familie Grauberger, einfach ergeben", erklärt der Betreiber aus Kasendorf.

In der Stadt freut er sich indes auf die Herausforderung. "Wir möchten auf jeden Fall die Innenstadt wieder beleben. Kulmbach hat in den letzten Jahren etwas gelitten, auch weil es viele Einzelhändler in der Stadt leider nicht mehr gibt". Anders als die Vorbesitzer, könne er "trotz angespannter Corona-Situation, personell aus den Vollen schöpfen", erklärt er weiter. Auch an einem anderen Standort in Kulmbach feiert ein "Wintergarten" dieses Jahr Premiere: Winterdorf auf Marktplatz entfällt - doch Kulmbacher Brauerei plant Alternative.

Mit eigener Eisstockbahn und anderen Investitionen möchte der Veranstalter der "Kulma-Alm", die sich aus dem altertümlichen Stadtnamen für Kulmbach (Kulma) ableitet, auch in Zukunft überzeugen. "Wir planen es langfristig, die Alm auf dem Marktplatz zu betreiben", erklärt er. "Wir haben die Eisstockbahn gekauft und wir sind gerade dabei, große Tische zu streichen und fertigzumachen. Wir haben dafür einen höheren Betrag investiert".

Eigene Eisstockbahn, Glühwein aus Steinkrügen und Live-Musik: Das bietet die "Kulma-Alm"

Los gehen soll es am 23. November 2022. "Dann haben wir täglich ab 11 Uhr zum Mittagstisch geöffnet", so Schuhmann. Montag bis Mittwoch wird die Alm dann bis 21 Uhr betrieben, Donnerstag bis Samstag bis 23 Uhr. "Wir haben dann bis zum 8. Januar geöffnet", erklärt er weiter. Auch für die Unterhaltung wird einiges geboten. "Es wird natürlich Live-Musik geben", erklärt er. "Mal einen DJ, mal einen Schlager- oder Hüttenabend, wir sind gerade dabei, mit Radio-Plassenburg was auf die Beine zu stellen".

Es ist auch ein spezieller Tag für Senioren geplant. "Wir wissen es noch nicht genau, aber am Mittwoch wollen wir einen Seniorentag machen, an dem es spezielle Angebote wie z.B. reduzierten Glühwein geben soll", erklärt Schuhmann. Weihnachts- oder Firmenfeiern seien auch gerne erlaubt, obwohl er schon "diverse Anfragen" bekommen hat. "Es ist Platz für 75 sitzende und 150 stehende Personen". Hierfür könne auch die neue Eisstockbahn gemietet werden. Es werde mit Bedienung dann eine Auswahl von drei Menüs geben.

Für das leibliche Wohl sei "bestens gesorgt". "Es wird drei verschiedene Biere von zwei Brauereien geben sowie alkoholfreie Getränke aller Art", berichtet der Betreiber. An Heißgetränken von Glühwein bis warmem Lillet wird ebenfalls eine ganze Palette an Auswahl angeboten. "Da wir eine traditionelle Almhütte sind, wird unser Bio-Glühwein aus Steinkrügen ausgeschenkt". Für hungrige Gäste wird es ab 11 Uhr Mittagstisch geben. "Auch Schupfnudeln, Süßspeisen und Kaierschmarrn gibt es im Angebot".

