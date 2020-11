Das Haar in der Suppe ist das Gegenteil von der Nadel im Heuhaufen. Das störende Haar in der Suppe findet man ständig, die Nadel im Heuhaufen eigentlich nie. Und wenn doch, dann ist es ein extrem seltener Glücksfall - wie jetzt auf der Kompostieranlage Eichner bei Katschenreuth.

Dort herrscht derzeit Hochbetrieb. Täglich werden Mengen von Laub, Astwerk, Sträucher- und Grünschnitt angeliefert. Neben der Staatsstraße 2190 türmen sich die Pflanzenabfälle aus den Kulmbacher Gärten zu Bergen. Die Eichner-Mannschaft häckselt das Grüngut, und daraus wird Komposterde.

Laub aus Gottschalks Garten

Jede Menge Laub haben auch die großen Eichen in Thomas Gottschalks Garten abgeworfen. Viel Arbeit für Robert und Zofia Drahn, die sich um das Anwesen am Kulmbacher Galgenberg kümmern. Nicht wenige Laubsäcke müssen nach Katschenreuth transportiert werden. Dabei ist es passiert.

Zofia Drahn schildert das Malheur: "Mein Mann brachte abends, als es schon dunkel war, das Laub weg. Am nächsten Morgen hat er gemerkt, dass sein Geldbeutel weg ist." Sie suchen in der Wohnung und im Büro: nichts. Sie fragen an der Tankstelle, wo Robert Drahn am Vorabend getankt hat: auch nichts.

"Die letzte Möglichkeit war die Kompostieranlage", so Zofia Drahn. "Wir dachten, das kann man vergessen, weil so viele Leute ihre Gartenabfälle hinbringen." Aber sie fahren trotzdem hin. "Mein Mann wusste ungefähr, wo er die Laubsäcke ausgeleert hat. Aber da war ein Riesenhaufen neues Laub, wie wenn es ein Lastwagen abgekippt hätte. Wir haben mit Stöcken rumgestochert, doch es war nichts zu finden."

Geldbeutel verloren: "Haben mit Stöcken im Laub rumgestochert"

Letzte Chance: im Büro der Kompostieranlage fragen, ob ein schwarzer Geldbeutel abgegeben wurde. Wurde er nicht. Ein Glück für das Ehepaar Drahn, dass Philipp Weidner ("Die Leute waren recht verzweifelt") die Geschichte hört. Der Kompostwerker aus Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels hat eine Idee.