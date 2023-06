Kulmbach: Wegen Sportler-Event - traditioneller Wochenmarkt muss entfallen

Wie die Stadt Kulmbach berichtet, ist sie vom 16. bis 18. Juni 2023 bereits zum zweiten Mal in Folge Austragungsort für das Spartan Race Trifecta.

Drei Tage lang werden tausende Sportlerinnen und Sportler vom Kulmbacher Marktplatz aus auf unterschiedlichste Hindernisstrecken gehen und die Besten unter sich ausmachen.

Deshalb muss am Samstag, 17. Juni 2023, der traditionelle Wochenmarkt auf dem Marktplatz entfallen. Am Mittwoch, 21. Juni 2023, sind die beliebten Händlerinnen und Händler von 7 bis 12 Uhr wieder auf dem Marktplatz vor Ort und bieten eine tolle Auswahl an regionalen Produkten an.