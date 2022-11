Die Bauarbeiten zur Hochwasserfreilegung der Purbach gehen in die Zielgerade. Es stehen nun noch die abschließenden Asphaltierungsarbeiten am und im Umfeld des Kreisverkehrs an. Wie die Pressestelle der Stadt Kulmbach berichtet, müssen dafür in der kommenden Woche mehrere Straßen gesperrt werden.

Von Mittwoch, den 30.11.2022 bis Donnerstag, den 01.12.2022 wird die Straße Unterpurbach mit der finalen Asphaltdeckschicht versehen und muss daher für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt großräumig über Oberpurbach – Baumgarten – Lehenthal – Höferänger nach Kulmbach und umgekehrt. Ab Donnerstagvormittag ist die Straße Unterpurbach dann wieder uneingeschränkt befahrbar.

Am Freitag, den 02.12.2022 wird dann in der Hofer Straße zwischen der Caspar-Fischer-Straße und dem Kreisverkehr die Deckschicht der Straße aufgebracht. Dazu muss die Hofer Straße von Freitag, den 02.12.2022 – Montag, den 05.12.2022 für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung hierzu verläuft wieder in gewohnter Weise kleinräumig über die Blaicher Straße – Friedrich-Ebert-Straße – Ketteler Straße und umgekehrt. Ab Montag, den 05.12.2022 wird auch diese Straßensperrung dann wieder aufgehoben.

Über die restlichen noch ausstehenden Asphaltierungsarbeiten am Kreisverkehr und in der Hofer Straße stadtauswärts sowie die daraus resultierenden Verkehrsumlegungen wird die Stadt Kulmbach die Bevölkerung rechtzeitig noch in der kommenden Woche informieren. Aufgrund der o.g. Arbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen.

Die Stadt Kulmbach bittet die Bevölkerung und die Anwohner für die unausweichlichen Behinderungen um Verständnis.