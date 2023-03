Opfer eines Trickdiebstahls ist am Montag (6. März 2023) gegen 18 Uhr ein Eigentümer eines Kulmbacher Schmuckgeschäftes geworden. Erst später fiel ihm die dreiste Masche auf. Nun meldete die Polizei: Man sei dem mutmaßlichen Täter auf die Schliche gekommen.

Der Ladenbesitzer war von einem zunächst unbekannten Mann in ein Verkaufsgespräch verwickelt worden. Wie vom vermeintlichem Kunden gewünscht, zeigte er ihm mehrere Armbänder. Laut Polizeiinspektion Kulmbach telefonierte der Langfinger dabei via Facetime mit seiner angeblichen Frau. Er wollte ihr die Schmuckstücke offenbar zeigen.

Schmuckstücke in Kulmbach plötzlich weg - hohen Wert verloren

Rund eine halbe Stunde später bemerkte der Ladenbesitzer jedoch, dass ein Armband und ein Armreif plötzlich fehlten - der Gesamtwert: 5000 Euro. Der Geschädigte hatte zwischenzeitlich andere Kunden bedient, als sich der Diebstahl vermutlich abspielte. Der mutmaßliche Täter beschloss dann, keine Schmuckstücke zu kaufen und suchte das Weite - er lief in Richtung Holzmarkt.

Am Donnerstag (9. März 2023) meldeten die Ermittler schließlich einen Fahndungserfolg. Durch das gesicherte Bildmaterial konnte in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt inzwischen ein 32-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei den unmittelbaren Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass der mutmaßliche Dieb am Tattag eine Tour durch Bayern machte und ebenfalls für einen gleichgelagerten Diebstahl in Hassfurt verantwortlich gemacht werden kann.

Möglicherweise kommt er auch für einen in Hessen begangenen räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines dortigen Schmuckgeschäfts am selben Tag infrage. Ob der mutmaßliche Täter nun alleine oder möglicherweise als Teil einer organisierten Bande handelte, ist nun ein weiterer Gegenstand der Ermittlungen.

